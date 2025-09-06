В Афганистане после землетрясения спасатели оказывали помощь только мужчинам, пишет The New York Times.

Сообщалось, что раненым женщинам пришлось оставаться под завалами и ждать, пока другие женщины или родственники-мужчины придут им на помощь.

Отмечается, что традиционные нормы запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются членами одной семьи. В результате многие женщины не получили медицинской помощи, а некоторые оказались погребены под завалами, говорится в статье.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на востоке Афганистана произошло землетрясение. 4 сентября власти Афганистана сообщили, что число погибших при землетрясении превысило 2,2 тыс. Ещё более 3,6 тыс. человек пострадали.