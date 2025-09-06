Ушедшие из России западные компании пока не возвращаются, но освободившимися нишами интересуются компании из других государств. Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тот бизнес, который ушёл, — он не возвращается», —сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что свято место пусто не бывает.

«Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний», — заключил он.