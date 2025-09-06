Самолёт премьера Армении Никола Пашиняна 30 августа направился за границу через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

Она отметила, что после парафирования текста мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении обратились к Баку с запросом о воздушном коридоре для самолёта Пашиняна и получили положительный ответ.

В Ереване это расценили как практический шаг в направлении разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения повестки мира и формирования атмосферы взаимного доверия.