В Абшеронском районе, Сумгайыте и некоторых школах Карабаха и Восточного Зангезура ищут учителей, которые готовы заполнить брешь и взять на себя дополнительные часы, оставшиеся нераспределенными. Об этом сообщает Абшерон-Хызынское региональное управление образования.

Если у педагога мало часов и он хочет увеличить их, то учителям предлагают зарегистрироваться до 7 сентября, 23:00, по ссылке . После этого учителей будут привлекать к преподаванию дополнительных уроков в течение всего учебного года.