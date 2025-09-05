В Нахчыване произошла трагедия, унесшая жизни нескольких человек. Минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоёмом. В результате погибли двое членов одной семьи, ещё один их родственник скончался по дороге в больницу от пережитого шока.

Ситуацию усугубило новое происшествие: члены семьи, сопровождавшие скорую помощь, попали в дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали жители города Нахчыван — Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.), они были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По факту трагедии ведётся расследование.