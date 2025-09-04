В Баку арестована женщина, обвиняемая в применении физического насилия к несовершеннолетнему. В отношении Гюнай Новрузовой, обвиняемой в насилии над 14-летним племянником, Сабунчинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Глава пресс-службы МВД, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев сообщил, что следственные действия по уголовному делу продолжаются в Сабунчинском РУП.

Отметим, в 13-м отделении полиции Сабунчинского района проводится расследование по факту применения физического насилия над несовершеннолетним. Для установления степени телесных повреждений назначены соответствующие экспертизы. Сообщается, что в Сабунчинском районе распространилось видео, на котором родственница применяет физическую силу в отношении несовершеннолетнего племянника. Известно, что родители ребёнка скончались, и он жил под опекой своей тёти (сестра матери).