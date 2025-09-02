Задержанный по делу об убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался журналистам в содеянном.

«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (Порошенко). Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил мужчина.

На суде подозреваемый добавил, что информация о его шантаже российскими спецслужбами не соответствует действительности. По его словам, он убил Парубия по собственной инициативе: «Это моя личная месть украинской власти»