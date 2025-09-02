Цена барреля Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,8 (1,15%) и достигла $70,54. Октябрьские фьючерсы Brent торгуются на уровне $68,91.

В турецком порту Джейхан стоимость азербайджанской нефти по условиям FOB увеличилась на $0,82 (1,2%) — до $68,24 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель. Напомним, минимальная стоимость Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

Добыча нефти в Азербайджане ведётся в основном в рамках разработки блока «Азери–Чираг–Гюнешли», где доля SOCAR составляет 31,65%.