С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Азербайджана о повышении размеров стипендий для докторантов, студентов вузов, колледжей и профессиональных учебных заведений. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, данный шаг подтверждает, что в центре государственной политики стоит обеспечение благосостояния граждан, а также развитие человеческого капитала.

«Новый документ охватывает все ступени образования, включая докторантов. Стипендии были повышены до 450 манатов. Это не только стимулирует развитие образования в стране, но и усиливает социальную защиту обучающихся», – отметил Байрамов.

В этом году социальный пакет, который уже стал пятым по счету, охватит около 3 миллионов граждан. Для его реализации из государственного бюджета дополнительно будет выделено 1,4 млрд манатов. В целом же, в 2025 году на социальные направления предусмотрено 16,9 млрд манатов.

По мнению Байрамова, следующим шагом должно стать повышение пособий по возрасту: «С учетом масштабности проводимых социальных мер считаем целесообразным рассмотреть вопрос об увеличении пособий по возрасту. Для этого необходимо провести фискальные расчеты и принять соответствующие решения. Это социально востребованная инициатива».

Напомним, что еще в июле президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений. Согласно документу, размер стипендий будет увеличен с 1 сентября текущего года. Так, для обучающихся на уровне докторантуры стипендия по подготовке доктора наук установлена в размере 450 манатов (ранее 400 манатов), а по подготовке доктора философии — 300 манатов (ранее 240 манатов).

Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях, с академическими показателями от 91 до 100 баллов, будет выплачиваться стипендия в размере 240 манатов, от 71 до 90 баллов — 180 манатов, от 51 до 70 баллов — 120 манатов.

Бакалавры вузов (включая базовое медицинское образование) получат соответственно 200 манатов за 91-100 баллов, 160 манатов за 71-90 баллов и 110 манатов за 51-70 баллов.

Студентам средних специальных учебных заведений, набравшим 91-100 баллов, будет выделяться стипендия в размере 110 манатов, показавшим результат от 71 до 90 баллов — 90 манатов, а имеющим от 51 до 70 баллов — 70 манатов.

Студентам профессиональных учебных заведений на уровне высшего технического профессионального образования с оценкой «5» (91-100 баллов) будет выплачиваться стипендия в размере 110 манатов, с оценками «4» и «5» (71-100 баллов) — 90 манатов, с оценками «3»-«5» (51-100 баллов) — 70 манатов.