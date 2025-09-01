Расширяются масштабы проекта SABAH, сообщили в Министерстве науки и образования. Известно, что «Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы» предусматривает увеличение объемов и качества новых программ в университетах для модернизации содержания и качественных показателей системы высшего образования. В этом плане хорошо зарекомендовала себя программа SABAH, созданная в 2014 году для повышения качества образования в вузах.

В настоящее время группы SABAH охватывают 10 высших учебных заведений. Группы SABAH также открыты в Карабахском университете, Нахчыванском государственном университете и Сумгаитском государственном университете. Кроме того, в этом году впервые ожидается участие в программах SABAH Университета АДА, Бакинской высшей школы нефти, Азербайджанской спортивной академии, Азербайджанского государственного аграрного университета и Университета «Хазар».

По распоряжению президента Азербайджана «О расширении масштабов и финансирования образовательных программ с новым содержанием в системе высшего образования», планируется расширение программы SABAH. Опыт программы SABAH оправдал себя и поэтому масштабы данной программы будут поэтапно расширяться, начиная с 2025-2026 учебного года до 2028 года.

Кроме того, соответствующим решением коллегии Министерства науки и образования утверждены «Требования к организации программы SABAH в высших учебных заведениях». Эти требования не только повысят привлекательность SABAH, но и будут способствовать модернизации наших университетов и дальнейшему повышению их международной узнаваемости.