Землетрясение, произошедшее в Афганистане стало «идеальным штормом» для страны, страдающей от большого количества кризисов. Sky News сообщает, что об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«На данный момент у нас очень мало информации, однако уже поступают сообщения о сотнях погибших и еще большем количестве людей, оставшихся без крова», — сказал он.

Гранди назвал сложившуюся ситуацию «очень трагической».

Верховный комиссар подчеркнул, что эта страна уже страдает от большого количества кризисов.

«Из-за Талибана крайне сложно мобилизовать ресурсы [для оказания помощи]», — добавил он, что землетрясение лишь усугубило критическую ситуацию в стране.

Гранди также обратился к международному сообществу и ко «всем, кто может помочь» с просьбой поддержать страну, пострадавшую от стихийного бедствия.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 1 сентября недалеко от города Джелалабад в Афганистане.