Агентство социальных услуг опровергло обвинении в дефиците мест в детских домах. Об этом Minval заявили в самом ведомстве. Отметим, на днях известная в Азербайджане правозащитница Кямаля Агазаде сообщила в соцсетях о том, что десять детей из ее приюта завершают реабилитационную терапию в одном из санаториев. В ближайшее время они должны быть переведены в государственное воспитательное учреждение.

«Их нужно перевести в государственное учреждение, но свдениям детей, в детских домах мест нет. Хотя места там есть! Похоже, этих детей планируют вернуть в семьи. Речь идёт о детях, подвергшихся насилию… Я говорю, чтобы вы знали… Главное «там» — снизить статистику…», — написала на своей странице Агазаде.

Позже в беседе с Minval, правозащитница и глава частного приюта пояснила, что в санатории находятся дети, которых нужно перевести в государственные учреждения. Речь идет в основном о мальчиках. Поскольку в ее приюте воспитываются только девочки, она не может взять их к себе.

Между тем в Агентстве соцуслуг, отвечая на запрос редакции, сообщили, что ведомство проводит регулярные мониторинги количества мест в учреждениях социального обслуживания. Туда помещают лиц, нуждающихся в стационарной реабилитации. Что касается дефицита мест, то его нет, ответили в Агентстве.

«Дети, подвергшиеся домашнему насилию, также помещаются в соответствующее учреждение социального обслуживания. С ними проводится реабилитация с учетом их индивидуальной ситуации, возраста, состояния здоровья, психологических потребностей и т. д. В последние годы в учреждениях социального обслуживания создаются условия, соответствующие современным требованиям. При этом постоянно уделяется внимание созданию условий для проживания и развития детей, помещенных в эти учреждения, в семейной среде. С этой целью оцениваются возможности альтернативного размещения детей в приемные семьи, а также возможности усыновления», — сказали в Агентстве.