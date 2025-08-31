В Шамкирском районе зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие с жертвой и ранеными. Грузовик марки МАЗ выехал с проезжей части и перевернулся, сообщает АПА.

В результате аварии водитель З.Самедов погиб на месте. Ещё трое человек — Э.Джабиев (2008 г.р.), Э. Сефиханов (2007 г.р.) и Р.Алыев (2010 г.р.) — получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место прибыли сотрудники полиции. Ведётся расследование.