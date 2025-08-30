Заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов сообщил о проведении эксгумации останков неизвестного пятилетнего ребёнка, похороненного в Аллее шехидов. Об этом сообщает «Репорт».

На надгробии ребенка написано «Пятилетняя девочка из Ходжалы».

Он отметил, что эксгумация была проведена в мае текущего года в рамках мероприятий, проводимых Государственной комиссией и Генеральной прокуратурой Азербайджана.

«Проводятся необходимые работы с целью идентификации останков. Общественность Азербайджана, в том числе средства массовой информации, будут проинформированы о результатах расследования», — сказал он.