Новые общественные пляжи открыты в поселке Шувелан Хазарского района. Их обустройство стало ответом на многочисленные обращения граждан, поступившие в начале сезона, сообщает Report.

Мониторинг показал, что на ряде пляжей санитарное состояние, инфраструктура и организация уборки не соответствовали нормам. По поручению Кабинета министров в Шувелане оборудованы три бесплатные общественные пляжи общей площадью 15,3 га.

На территории установлены деревянные настилы, санитарные узлы, футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, навесы, зонты от солнца и другое необходимое оборудование.

В летний сезон, который считается пиком внутреннего и въездного туризма, на Азербайджан приходится до 32 % иностранных поездок, а среди туристов из стран СНГ особым спросом пользуется пляжный отдых. По данным последних лет, около 40 % из более чем 20 млн поездок, совершаемых местными жителями в год, приходится именно на летние месяцы.

В целом в Азербайджане действует свыше 200 пляжей, из которых 80 % расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.