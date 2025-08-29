В Следственном комитете Армении сообщили об аресте сотрудницы МИД по делу о госизмене. При этом уточняется, что это не высокопоставленное должностное лицо и не бывший консул республики за рубежом, как ранее писалось в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в аэропорту «Звартноц» сотрудницы МИД Ашхен Аракелян по делу о госизмене и передаче важных данных гражданину Азербайджана, с которым она находилась в романтической связи.

20 июня на основании сообщения из СНБ Армении было заведено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником МИД Армении путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, содержащими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности, отметили в СК.