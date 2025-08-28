Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 августа принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.

Магдалена Гроно передала главе нашего государства приветствия руководства ЕС и от имени руководства Союза, а также от себя лично поздравила президента Азербайджана с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне по вопросам нормализации отношений с Арменией и мирной повестке. Она подчеркнула, что этот процесс вносит большой вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе. Гостья также отметила, что государства-члены ЕС поддерживают достигнутый мир между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, Магдалена Гроно заявила о готовности ЕС оказать содействие процессу реализации согласованных между двумя странами вопросов, включая транспортный коридор.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия и поздравления, попросив передать его приветствия руководству ЕС.

Глава государства отметил, что результаты, достигнутые в Вашингтоне, имеют историческое значение, особо подчеркнув роль США в этом процессе. Ильхам Алиев указал, что подписанная при посредничестве США вашингтонская декларация, парафирование мирного договора и совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы являются важными шагами в мирном процессе.

На встрече также было отмечено, что наша страна поддерживает меры по укреплению доверия в двустороннем формате с Арменией. Была вновь подчеркнута важность создания беспрепятственной транспортной и транзитной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, при этом было указано на широкие возможности для сотрудничества с ЕС в направлении обновления транспортной инфраструктуры в Нахчыване.

В ходе беседы был проведён обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.