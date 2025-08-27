В Агдаме зарегистрировали факт жестокого обращения родителей с двухлетним ребенком. При этом ребенок тяжело пострадал, уточняет «Репорт».

Уточняется, что оба родителя страдают психическими расстройствами и ранее также применяли насилие к ребенку. Мальчика 2023 года рождения по решению Агдамского суда в 2024 году забрали из семьи и направили в детский дом, но позже решением Насиминского районного суда вернули родителям.

Отец мальчика Садиг Рагимов задержан сотрудниками полиции. Ведется расследование.