Азербайджан станет местом проведения важного международного мероприятия. 18–19 марта 2026 года в Баку пройдет Европейский региональный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ежегодный симпозиум WADA и станет частью серии региональных встреч, которые пройдут на четырех континентах.

Бакинский симпозиум соберет представителей национальных антидопинговых агентств, правительств, международных спортивных организаций, спортсменов и их представителей. Главная тема — подготовка к внедрению нового Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые вступят в силу с 2027 года.

Участники обсудят изменения в правилах, новые обязательства для национальных агентств, а также усиление сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. В программе — презентации на основе реальных кейсов, интерактивные сессии, дискуссии с участием спортсменов и представителей правительств. Отдельный акцент сделают на просвещении, развитии потенциала и укреплении партнерских связей.

По мнению экспертов, симпозиум в Баку станет ключевой платформой для обмена опытом в Европе и внесет значимый вклад в развитие антидопинговой политики в регионе.