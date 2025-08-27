Группа представителей СМИ Азербайджана посетила штаб-квартиру НАТО
Об этом говорится на странице Постоянного представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.
«Визит в этом году имеет особенно символический характер, поскольку отмечается 150-летие Азербайджанской национальной прессы, и мы выражаем благодарность НАТО и его Управлению общественной дипломатии за организацию и поддержку этого визита»,- говорится в публикации.
We are extremely delighted to welcome the distinguished representatives of Azerbaijani #media agencies within the framework of their study visit at @NATO HQ.
This year’s visit is especially symbolic as it coincides with the 150th anniversary of the National Press of #Azerbaijan.… pic.twitter.com/g7yO8HMv0f
— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) August 27, 2025