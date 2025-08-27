В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули «Ямальский крест». Не знал, что это такое и полез искать. Да, это игла Кощея — место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.

Об этом написал в соцсети «Фейсбук» проживающий в Израиле эксперт и блогер Дмитрий Чернышев.

«Для производства взрывчатки требуются толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящие толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящие азотную кислоту, получают ее из аммиака, который, в свою очередь, изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка – это нефть и газ», — констатирует автор.

«Но сильнее всего меня поражает совершенная тупость российского диктаторского режима. Вы руководите страной-бензоколонкой, в которой все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Украина может отправить Россию в каменный век, просто уничтожив газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба. Вова, молитесь, чтобы вас не трогали.

Бензоколонка Россия напала на Украину. Казалось бы, что может пойти не так?», — вопрошает Чернышев.