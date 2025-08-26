Украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Соответствующее постановление приняло правительство. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Юлии Свириденко.

Она отметила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — сказала глава правительства, уточнив, что такое решение касается и тех граждан, которые оказались за границей.

«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — сказала она.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что цель этого шага — в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины.