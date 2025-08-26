Администрация США надеется на урегулирование конфликтов в Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся в том числе на этой неделе. Об этом сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — отметил он на заседании президентского кабинета в Белом доме.