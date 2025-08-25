Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получили огромную выгоду от соглашения с корпорацией Intel. По его словам, которые он привел в Truth Social, “сделка стоимостью около $11 млрд обошлась Америке в ноль”.

“Все идет в США. Почему “глупые” люди недовольны этим? Я буду заключать такие сделки для нашей страны весь день напролет”, — отметил глава государства.

Он добавил, что намерен поддерживать компании, заключающие выгодные сделки с США. Американский лидер сказал, что акции этих компаний растут, что делает Америку “богаче и богаче”.

“Это значит больше рабочих мест для Америки! Кто бы не захотел заключать такие сделки?”, — отметил Трамп.