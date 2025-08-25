26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-25 , днем — 29-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 45-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах в течение дня возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — ​​33-38, в горах ночью 15-20, днем — 25-30 градусов тепла.