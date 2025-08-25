В «Садараке» горел склад, принадлежавший сети магазинов «Super Toys».

По данным газеты «Ени Мусават», компания арендовала помещение, и большая часть товаров внутри сгорела.

«Super Toys» работает на рынке с 2017 года и позиционирует себя как единственного официального игрока в сфере детских игрушек. Сейчас сеть насчитывает 19 филиалов. Однако в сентябре прошлого года сообщалось, что у компании накопился налоговый долг перед Государственной налоговой службой в размере 1,46 млн манатов.

Руководителями «Super Toys» числятся Хагани Джафаров (законный представитель) и Саида Фатуллазаде (исполнительный директор).

Официальных комментариев от администрации «Садарака» пока нет. Напомним, в торговом центре не раз происходили пожары: в январе 2023 года были подожжены 27 магазинов, а подозреваемым признан житель Баку Афган Абдуллаев. Причины нынешнего возгорания установят следователи.