В «Садараке» горел склад, принадлежавший сети магазинов «Super Toys».
По данным газеты «Ени Мусават», компания арендовала помещение, и большая часть товаров внутри сгорела.
«Super Toys» работает на рынке с 2017 года и позиционирует себя как единственного официального игрока в сфере детских игрушек. Сейчас сеть насчитывает 19 филиалов. Однако в сентябре прошлого года сообщалось, что у компании накопился налоговый долг перед Государственной налоговой службой в размере 1,46 млн манатов.
Руководителями «Super Toys» числятся Хагани Джафаров (законный представитель) и Саида Фатуллазаде (исполнительный директор).
Официальных комментариев от администрации «Садарака» пока нет. Напомним, в торговом центре не раз происходили пожары: в январе 2023 года были подожжены 27 магазинов, а подозреваемым признан житель Баку Афган Абдуллаев. Причины нынешнего возгорания установят следователи.