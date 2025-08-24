Уже в сентябре Украина получит от Канады вооружение на 1 млрд канадских долларов (около $700 млн). Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ходе выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в Киеве.

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительную военную помощь на 2 млрд долларов (канадских) . Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», – отметил он.

По его словам, Канада предоставит десятки миллионов канадских долларов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ, а также на укрепление местной демократии в Украине, в том числе за счет помощи в противодействии кибератакам.

«Как сопредседатель Международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение украинских детей», – сказал Карни.