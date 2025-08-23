Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале о введении санкций против 167 компаний и физлиц из некоторых стран, ведущих бизнес с Россией.

По его словам, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой. Еще против 28 граждан разных стран Украина ввела санкции самостоятельно.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран.

Он подчеркнул, что все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны ощущать на себе реальное давление мира.