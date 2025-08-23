Еще 30 детей из Украины, прибывших в Азербайджан, получили доступ к реабилитационным услугам в Детском реабилитационном центре Габалы. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

На первом этапе дети прошли обследование в центре. Для каждого ребенка составлена индивидуальная программа реабилитации.

Для стабилизации их эмоционального состояния и содействия интеграции в общество профессиональные психологи проводили с детьми индивидуальные консультации, групповую терапию, а также занятия йогой и танцевальной терапией.

Им предоставляются реабилитационные услуги, такие как лечебный массаж, лечебные бассейны и ванны, арт-терапия и многое другое.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей также организованы экскурсии в исторические места, музеи, настольные игры и др.