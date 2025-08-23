Ученые предупреждают, что из-за разрушения Западно-Антарктического ледникового щита и потери морского льда, в Австралийском регионе может необратимо измениться климат.

Согласно новому исследованию, Антарктида находится под угрозой внезапных и потенциально необратимых изменений в океане и экосистемах из-за таяния ледников. Это может иметь глубокие последствия для Австралии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, провели ученые Австралийского национального университета (ANU), Университета Нового Южного Уэльса (UNSW Sydney), ведущих антарктических исследовательских центров Австралии при участии международных партнеров.

Они изучали изменения на континенте Антарктида, которые имеют глобальное климатическое волновое влияние, особенно на уровень моря и экосистемы. Исследователи говорят, что Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS) находится под серьезной угрозой разрушения, что может поднять уровень моря на три метра. Это грозит прибрежным городам и общинам во всем мире.

Отмечается, что признаки изменений обнаружены на льду, в океанах и экосистемах Антарктиды. Ожидается, что они будут углубляться с каждой долей степени глобального потепления. При этом потеря антарктического морского льда — станет очередным внезапным изменением, которое имеет целый ряд побочных эффектов. В частности, сделает плавучие шельфовые ледники вокруг Антарктиды более подверженными разрушению из-за волн.

С исчезновением морского льда с поверхности океана меняется количество солнечного тепла, которое поглощает климатическая система. Ожидается, что это усилит потепление в Антарктиде. Это может вызвать необратимые изменения, включая разрушение шельфовых ледников и потерю уязвимых участков Антарктического ледникового щита.