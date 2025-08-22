Активизация личных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет на пользу всему миру.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Он комментировал заявление Трампа, который выразил надежду на визит Путина в Соединенные Штаты в увязке с предстоящим в следующим году чемпионатом мира по футболу. Это мировое первенство пройдет в Канаде, Мексике и США.

«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире», — отметил глава крупнейшей спортивной федерации мира.

«Разумеется, президент Трамп привержен [миру], обсуждения [возможности урегулирования в Украине] продолжаются. И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они придут к хорошему соглашению», — убежден Инфантино. «А за этим следит весь мир, весь мир на это надеется и молится за это. Спасибо всем!» — подчеркнул Инфантино.