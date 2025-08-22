Проанализированы возможности оптимального соединения двух обширных пешеходных зон города Баку — Площади фонтанов и Зимнего парка, в результате чего был подготовлен соответствующий проект.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

«Сообщается, что в ближайшие дни будет начата реализация проекта, основанного на мировом опыте, в отношении одной из наиболее посещаемых жителями и гостями города улиц — Ислама Сафарли. Эта улица, окружённая историческими постройками XIX–XX веков, сегодня является центром автомобильного хаоса и не имеет транзитного значения. Из-за заторов жители и туристы не могут ознакомиться с расположенными здесь памятниками истории. Узкие тротуары и интенсивный поток пешеходов фактически превращают эту территорию в зону, широко используемую участниками движения без автомобилей.

Отмечается, что с учетом всего этого планируется полностью пешеходизировать улицу Ислама Сафарли, чтобы связать Зимний парк и Площадь фонтанов, которые являются популярными среди пешеходов территориями.

«Проект также создаст условия для развития торговой деятельности в данной зоне, повысит интерес жителей и туристов к историческим памятникам и обеспечит безопасность людей во время прогулок.

В местах пересечения улицы Ислама Сафарли с другими улицами будут созданы специальные безопасные проезды для автомобилей. Некоторые парковочные места будут перенесены на перекрестки с сохранением доступности, будут организованы дополнительные места. При этом будут созданы условия для въезда на улицу оперативных и служебных автомобилей.

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в Баку продолжается создание пешеходных зон (коридоров), а также масштабные работы по благоустройству и строительству»,- отмечается в информации Агентства.