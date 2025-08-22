ЗАО «Бакинский метрополитен» завершило капитальный ремонт в пешеходном переходе и на входах-выходах станции «Мемар Аджами» по зелёной ветке, в направлении улицы Джавадхана, сообщает Minval.

Переход, эксплуатируемый с 1985 года, был обновлён с соблюдением технических и безопасностных норм. Старые облицовочные материалы стен, напольное покрытие и отдельные конструкции были поэтапно заменены. Использованы более качественные аналоги, потолок отделан современными строительными материалами. Благоустроена прилегающая территория у входов и выходов: боковые зоны уличной части расширены и оформлены в виде тротуара.

Для удобства пешеходов, людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками на верхней части перехода уложена плитка из мелких камней, установлены пандусы и скамейки для отдыха. Кроме того, наземная часть была ограждена металлическими конструкциями, чтобы пресечь хаотичную парковку автомобилей.