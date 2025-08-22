Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Распоряжение «О награждении военнослужащих Службы государственной охраны Азербайджанской Республики».
За отличие при исполнении служебных обязанностей следующие военнослужащие Службы государственной охраны Азербайджана награждаютмя медалью «За Отчизну»:
Асадуллаев Мадар Исмаил оглу – полковник-лейтенант
Сейфуллаев Эльшан Бахыш оглу – полковник-лейтенант
Тахмазов Ирафет Агасаф оглу – полковник-лейтенант.
Медалью «За отвагу» награждаются:
Аббасов Эльшан Кямран оглу – полковник
Бабаев Рамин Фарамаз оглу – полковник
Гейдаров Эльчин Йолчу оглу – полковник
Гасанов Рауф Фуад оглу – полковник
Насиров Тамерлан Тариэль оглу – полковник
Гадиров Атраф Нурага оглу – старший гизир.
Медалью «За военные заслуги» награждаются:
Абдуллаев Эмин Малик оглу – полковник-лейтенант
Бабаев Гасан Али Баладжа оглу – полковник-лейтенант
Исмаилов Анар Ислам оглу – полковник-лейтенант
Гулиев Эльмар Нариман оглу – полковник-лейтенант
Гулиев Ислам Фуад оглу – полковник-лейтенант
Мирзоев Рашад Гюльага оглу – полковник-лейтенант
Наджафов Амид Валех оглу – полковник-лейтенант
Оруджев Эмин Тубаил оглу – полковник-лейтенант
Солтанов Расим Джаваншир оглу – полковник-лейтенант
Султанов Самир Гасанага оглу – полковник-лейтенант
Ширалиев Эльвин Орудж оглу – полковник-лейтенант
Джафарова Тарана Газанфар гызы – майор медицинской службы
Гасымов Рашад Низами оглу – майор юстиции
Мамедова Фарида Видади гызы – майор
Мурадханов Кямиль Вагиф оглу – майор
Оруджев Джавид Юсиф оглу – майор
Расулов Эмин Тахир оглу – майор
Агабалаев Фархад Джахангир оглу – капитан
Алиев Юсиф Сафар оглу – капитан
Гасанов Рома Надирович – капитан
Агавердиев Орхан Ягуб оглу – старший лейтенант
Джафарову Нурлану Мехди гызы – старший гизир
Насирова Сабина Эльчин гызы – старший гизир
Рагимов Зия Галиб оглу – старший гизир
Абдуллаев Эльшан Хошбахт оглу – старший сержант
Керимов Анар Назим оглу – старший сержант
Мусаев Махир Малик оглу – старший сержант.