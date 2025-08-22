В Лачине на международной конференции исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов предложил создать единый центр по борьбе с преступностью. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры АР.

По словам Жданова, современная эпоха ставит перед обществом и прокуратурой новые вызовы: незаконный оборот наркотиков, контрабанда, нарушения прав собственности. Эти угрозы требуют консолидации усилий, и именно прокуратура должна стоять на передовой борьбы с ними. Отдельно Жданов подчеркнул важность противодействия киберпреступности, которая затрагивает все государства — от развитых до развивающихся, и становится проблемой для граждан независимо от их достатка, а также для корпораций и целых стран.

«Мы должны объединить усилия в обмене успешным опытом и информацией, в совместной подготовке кадров и рассмотреть вопрос о создании единого центра, который позволит нашим коллегам изучать законодательство и практику разных государств», — отметил он.

Отметим, что конференция проходит на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор независимой Конституции Азербайджана». В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, представители прокуратур стран СНГ, Турции и Грузии, а также члены Научно-консультативного совета при Генпрокуратуре.