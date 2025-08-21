В Баку проведена обработка против белой американской бабочки.

Как сообщает Объединение озеленительного хозяйства города Баку, в последние дни в некоторых районах столицы на деревьях, в основном тутовых, массово появились гусеницы. Они перебираются во дворы, жилые дома и обочины дорог, что вызывает беспокойство у жителей. Специалисты установили, что это именно гусеницы белой американской бабочки.

Эта бабочка наносит ущерб более чем 120 видам растений: различным сортам тутового дерева, сливе, яблоне, абрикосу, груше, персику, алыче, шиповнику, сирени, ясени, тополю, смородине и др. В ходе исследований в Абшероне выяснилось, что она питается 30 видами растений. При этом для здоровья человека данное насекомое опасности не представляет.

Для уничтожения вредителя специалисты объединения используют различные методы борьбы. Так как белая американская бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, при её обнаружении, независимо от численности, применяются меры по полному уничтожению очагов.

В связи с этим подготовлен план мероприятий: проводится ежедневный мониторинг, а в районах, где выявлены гусеницы, выполняется специальная химическая обработка.