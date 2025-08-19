Лидер США Дональд Трамп отметил, что хотел бы попасть в рай после смерти и надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта в Украине.

«Я хочу, чтобы это [конфликт в Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы, — заявил он в интервью телеканалу Fox News. — Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично». Трамп добавил, что надеется попасть в рай, хотя, по его словам, «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах. «Но если я все же смогу попасть в рай, то это [урегулирование конфликта в Украине] будет одной из причин», — считает президент.

Трамп отметил, что ему уже удалось добиться прекращения кровопролития в конфликте Индии с Пакистаном. «Думаю, что я смог спасти много жизней в ситуации с Индией и Пакистаном, они уже собирались [воевать], сбивали самолеты, это могло, вероятно, стать ядерной войной, если бы я это допустил <…>. Я вел переговоры с обеими сторонами и сказал им, что не заключу с ними торговых сделок пока ведутся боевые действия, пока не заключен мир. Я созвонился с ними и добился мира», — сказал Трамп.

Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже на брифинге подтвердила, что Трамп «хочет попасть в рай», и выразила надежду, что все присутствующие на мероприятии тоже туда попадут.