Из-за перебоев в водоснабжении более 52% жителей Баку вынуждены использовать индивидуальные баки для воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 390 домохозяйств всех административных районов столицы, 56% респондентов получают воду ежедневно в постоянном режиме, 39,3% — по графику, а 4,7% заявили, что вода к их домам не подается вовсе.

При этом 62,8% опрошенных удовлетворены напором воды, тогда как 36,3% выразили недовольство. Наибольшие сложности с напором фиксируются в частных домах, где более 42% респондентов считают давление недостаточным.

Из-за перебоев с подачей воды 52,1% жителей используют индивидуальные баки или бассейны для хранения, а 38,8% прибегают к установке насосов.

Что касается качества воды, мнения разделились почти поровну: 46,4% опрошенных удовлетворены качеством воды, в то время как 48,2% выражают недовольство.