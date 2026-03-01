Госминистр ОАЭ Рим Аль-Хашими заявила, что страна готова к защите и, хотя надеется избежать дальнейшей эскалации, не намерена бездействовать на фоне продолжающихся атак, которые считает незаконными и необоснованными.

По её словам, теперь всё зависит от Ирана и от того, какой курс он выберет в отношении соседа, который традиционно проявлял к нему справедливость и добрососедство.

Она также подчеркнула, что ОАЭ располагают одной из лучших в мире систем ПВО и ПРО и делают всё возможное для обеспечения безопасности, отметив, что большинство громких звуков — это звуки перехватов.