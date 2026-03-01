Бельгия перехватила танкер, который, по предварительным данным, относится к российскому теневому флоту. Об этом в социальной сети X сообщил министр обороны страны Тео Франкен.

По его словам, в последние часы бельгийские вооружённые силы при поддержке французских сил обороны поднялись на борт нефтетанкера, связанного с российским теневым флотом. В настоящее время судно сопровождают в порт Зебрюгге, где планируется его конфискация.

Министр отметил, что операция по перехвату проходила под названием «Синий нарушитель».