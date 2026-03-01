Удары США и Израиля по Ирану в период американо-иранских переговоров являются неприемлемыми, так же как и убийство лидера суверенного государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД КНР, атаки против Ирана во время переговорного процесса недопустимы. Он также назвал вопиющим убийство лидера суверенного государства и подчеркнул, что подстрекательство к смене власти является неприемлемым.