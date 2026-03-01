1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате военных действий в Иране и эскалации в регионе.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал о текущей обстановке и предпринимаемых шагах. Джейхун Байрамов выразил серьёзную обеспокоенность трагическим обострением и передал соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и мирных граждан.

Также была выражена надежда на скорейшее прекращение военных действий и урегулирование ситуации исключительно на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатии.

Отдельно подчёркнуто, что территория Азербайджана не может быть использована какой-либо страной против соседнего и дружественного Ирана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.