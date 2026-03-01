Нефтяной танкер Skylight, следовавший под флагом Палау, подвергся атаке у побережья полуострова Мусандам в Омане. Об этом 1 марта сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на центр морской безопасности султаната.

По данным ведомства, в результате удара пострадали четыре человека. Экипаж судна, состоявший из 20 моряков, был эвакуирован.

Инцидент произошёл вскоре после сообщений государственных СМИ Омана о том, что два беспилотника атаковали порт Дукм. В результате атаки на порт один человек получил ранения.