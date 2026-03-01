Ранее сообщалось, что Аятолла Арафи назначен юристом — членом Руководящего совета, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера.

Он родился в 1959 году, происходит из клерикальной семьи города Мейбод в центральной иранской провинции Йезд.

Отец Арафи, аятолла (шейх Хаджи) Мохаммед Ибрагим Арафи был близок к покойному основателю Исламской Республики, аятолле Рухолле Хомейни.

Алиреза Арафи занимает должность председателя Международного университета Аль-Мустафа в Куме. Университет, официально созданный в 2009 году, является детищем Хаменеи.

Алиреза Арафи свободно владеет арабским и английским языками, опубликовал 24 книги и статьи.

С 2019 года является членом влиятельного Совета стражей конституции, состоящего из 12 человек, и способного наложить вето на любую правительственную политику или политического кандидата.