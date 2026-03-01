Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана на персидском языке. Об этом сообщает Haaretz.

Он заявил, что в ближайшие дни будет совершена масштабная атака на тысячи объектов режима аятолл в Тегеране. В своей речи Нетаньяху призвал иранский народ – персов, курдов, азербайджанцев, ахвазцев и белуджей – воспользоваться оперативным импульсом и массово выйти на улицы, чтобы свергнуть «режим террора».

«Помощь, на которую вы надеялись, пришла, — подчеркнул Нетаньяху, — это ваш момент, чтобы объединиться для исторической миссии и обеспечить свое будущее».