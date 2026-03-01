Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с ликвидацией верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи.

Президент России охарактеризовал смерть аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.