Как минимум 10 человек погибли после стрельбы у консульства США в Карачи в Пакистане, передает Fars News Agency.

11:19 В Пакистане открыли огонь по демонстрантам, которые штурмуют консульство США в Карачи.



11:17 Консульство США в Карачи (Пакистан) подожгли.

В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.

10:55 В сети распространяются кадры штурма американского консульства в Карачи в Пакистане.

Видео инцидента активно обсуждаются пользователями и публикуются на различных онлайн-платформах.

