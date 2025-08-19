Соглашение с Азербайджаном откроет железнодорожную коммуникацию между Арменией и Ираном.

Об этом в Ереване на брифинге с президентом Ирана заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе посредством железнодорожной линии Нахчыван- Джульфа, что обеспечит Ирану железнодорожный доступ к Армении и, в конечном итоге, к Черному морю», — отметил он.