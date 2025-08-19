20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25, днем — 29-34° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне днем возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 32-37° тепла, в горах ночью 10-15, днем — 20-25° тепла.