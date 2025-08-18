Президент Беларуси Александр Лукашенко велел повысить туристический сервис в стране, заявив, что, если в гостиницах будут ползать тараканы, иностранные гости в республику не поедут. Согласно информации БелТА, вопрос государственного регулирования в туристической сфере обсуждается в понедельник на совещании под руководством президента с членами правительства.

По мнению президента, чтобы увеличить приток туристов, необходимо повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. «Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — сказал президент.

В связи с этим он поинтересовался, каких конкретных экономических показателей кабинет министров планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. «Напомню, на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму», — заявил Лукашенко.